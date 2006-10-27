Дзюба забил 9-й гол в сезоне. Он набрал 17 (9+8) очков в 14 матчах РПЛ

Нападающий Артем Дзюба отметился голом в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0).

31-летний форвард забил 9-й мяч в сезоне. Дзюба набрал 17 (9+8) очков по системе «гол+пас» в 14 матчах РПЛ этого сезона.

Он лидер чемпионата по системе «гол+пас», а также возглавляет гонку ассистентов турнира.

В списке бомбардиров РПЛ Дзюба отстает на гол от лидеров – («Ростов») и Александра Соболева («Крылья Советов»).

Дзюба – машина. Он может побить рекорд Халка по гол+пас в РПЛ

Крылья Советов – Зенит. 0:2. Артем Дзюба, Российская Премьер-Лига, 14 тур 27.10.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube