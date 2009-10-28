«Милан» опустился на 13-е место в Серии А, набрав одно очко в двух играх при Пиоли

«Рома» дома переиграла «Милан» (2:1) в матче 9-го тура Серии А.
Миланцы после назначения тренера Стефано Пиоли набрали одно очко в двух играх. Туром ранее команда упустила победу над «Лечче» (2:2).
«Россонери» набрали 10 очков в девяти турах и занимают 13-е место.
Предыдущий тренер «Милана» Марко Джампаоло был уволен после победы над «Дженоа» (2:1). При нем команда проиграла четыре матча и одержала три победы.
«Рома», набрав 16 очков, поднялась на пятое место в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Милан».
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Лопес, Спинаццола (Четин, 77), Смоллинг, Фасио, Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи, 53), Джеко.
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Милан –
Доннарумма, Конти (Калабрия, 52), Мусаккьо, Романьоли, Тео, Лукас Пакета (Пионтек, 63), Биглия (Беннасер, 72), Кессиэ, Сусо, Рафаэл Леау, Чалханоглу.
- Предупреждения:
- Манчини (41), Мусаккьо (49), Биглия (64), Чалханоглу (74), Антонуччи (78), Четин (83), Коларов (90), Романьоли (90), Доннарумма (90).