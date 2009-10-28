«Милан» опустился на 13-е место в Серии А, набрав одно очко в двух играх при Пиоли

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«Рома» дома переиграла «Милан» (2:1) в матче 9-го тура Серии А.

Миланцы после назначения тренера Стефано Пиоли набрали одно очко в двух играх. Туром ранее команда упустила победу над «Лечче» (2:2).

«Россонери» набрали 10 очков в девяти турах и занимают 13-е место.

Предыдущий тренер «Милана» Марко Джампаоло был уволен после победы над «Дженоа» (2:1). При нем команда проиграла четыре матча и одержала три победы.

«Рома», набрав 16 очков, поднялась на пятое место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Милан».

Рома – Милан 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Джеко, 1:1 – 55 Тео, 2:1 – 58 Дзаньоло.
РомаЛопес, Спинаццола (Четин, 77), Смоллинг, Фасио, Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи, 53), Джеко.
МиланДоннарумма, Конти (Калабрия, 52), Мусаккьо, Романьоли, Тео, Лукас Пакета (Пионтек, 63), Биглия (Беннасер, 72), Кессиэ, Сусо, Рафаэл Леау, Чалханоглу.
Предупреждения:
Манчини (41), Мусаккьо (49), Биглия (64), Чалханоглу (74), Антонуччи (78), Четин (83), Коларов (90), Романьоли (90), Доннарумма (90).

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