«Милан» опустился на 13-е место в Серии А, набрав одно очко в двух играх при Пиоли

«Рома» дома переиграла (2:1) в матче 9-го тура Серии А.

Миланцы после назначения тренера Стефано Пиоли набрали одно очко в двух играх. Туром ранее команда упустила победу над «Лечче» (2:2).

«Россонери» набрали 10 очков в девяти турах и занимают 13-е место.

Предыдущий тренер «Милана» Марко Джампаоло был уволен после победы над «Дженоа» (2:1). При нем команда проиграла четыре матча и одержала три победы.

«Рома», набрав 16 очков, поднялась на пятое место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Милан».

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