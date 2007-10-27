Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – 0:1. Понсе забил. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» и «Спартак» встречаются в матче 14-го тура чемпионата России.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.

Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Локомотив – Спартак 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
27 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 57 Понсе.
ЛокомотивГильерме, Чорлука, Хеведес, Серкейра, Игнатьев, Баринов, Жоау Мариу, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Эдер.
СпартакМаксименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Джикия, Крал, Умяров, Шюррле (Ларссон, 55), Бакаев, Мельгарехо, Понсе.
Предупреждения:
Джикия (22), Игнатьев (41), Баринов (42), Бакаев (45).

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