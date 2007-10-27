Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – 0:1. Понсе забил. Текстовый онлайн тоже есть

«Локомотив» и «Спартак» встречаются в матче 14-го тура чемпионата России.
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- Дата проведения
- 27 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 0:1 – 57 Понсе.
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Локомотив –
Гильерме, Чорлука, Хеведес, Серкейра, Игнатьев, Баринов, Жоау Мариу, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Эдер.
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Спартак –
Максименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Джикия, Крал, Умяров, Шюррле (Ларссон, 55), Бакаев, Мельгарехо, Понсе.