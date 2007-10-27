«Зенит» без Дзюбы играет с «Крыльями» – 0:1. Жирков открыл счет

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» играет в гостях с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

Форвард петербургской команды Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Крылья Советов – Зенит 0:1 (перерыв)
Дата проведения
27 октября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 28 Жирков.
Крылья СоветовРыжиков, Чернов, Полуяхтов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
ЗенитКержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Барриос, Кузяев, Караваев, Дриусси, Азмун.
Предупреждение:
Караваев (23).

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