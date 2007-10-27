«Зенит» без Дзюбы играет с «Крыльями» – 0:1. Жирков открыл счет

«Зенит» играет в гостях с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.
Форвард петербургской команды Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 октября, 14.00, «Самара-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 28 Жирков.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Чернов, Полуяхтов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
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Зенит –
Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Барриос, Кузяев, Караваев, Дриусси, Азмун.
- Предупреждение:
- Караваев (23).