«Зенит» без Дзюбы играет с «Крыльями» – 0:1. Жирков открыл счет

играет в гостях с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

Форвард петербургской команды Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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