Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Лечче», «Интер» принимает «Парму»

В 9-м туре Серии А «Ювентус» встречается «Лечче», «Интер» принимает «Парму».
В воскресенье «Аталанта» играет с «Удинезе», «Рома» – с «Миланом», «Фиорентина» проводит матч с «Лацио».
Чемпионат Италии
9-й тур
- Дата проведения
- 26 октября, 16.00, «виа дель Маре»
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Лечче –
Габриэл, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло, Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер, Фариас, Эль-Бабакар.
- Дата проведения
- 26 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 26 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 27 октября, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 25 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Гол:
- 0:1 – 50 Джуричич.
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Кумбула (Стемпиньски, 82), Гюнтер (Давидович, 55), Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович, Дзакканьи, Верре (Сальседо, 73), Ди Кармине.
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Романья, Марлон, Пелузо, Данкан, Маньянелли, Джуричич (Обианг, 62), Берарди, Дефрель (Мюльдюр, 79), Бога (Капуто, 83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.