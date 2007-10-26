Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Лечче», «Интер» принимает «Парму»

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В 9-м туре Серии А «Ювентус» встречается «Лечче», «Интер» принимает «Парму».

В воскресенье «Аталанта» играет с «Удинезе», «Рома» – с «Миланом», «Фиорентина» проводит матч с «Лацио».

Чемпионат Италии

9-й тур

Лечче – Ювентус 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 октября, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
ЛеччеГабриэл, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло, Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер, Фариас, Эль-Бабакар.
ЮвентусШченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Джан, Пьянич, Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин.

 

Интер – Парма
Дата проведения
26 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Брешия
Дата проведения
26 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Сампдория
Дата проведения
27 октября, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Удинезе
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Наполи
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Кальяри
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Милан
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Лацио
Дата проведения
27 октября, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Сассуоло 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 50 Джуричич.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула (Стемпиньски, 82), Гюнтер (Давидович, 55), Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович, Дзакканьи, Верре (Сальседо, 73), Ди Кармине.
СассуолоКонсильи, Толян, Романья, Марлон, Пелузо, Данкан, Маньянелли, Джуричич (Обианг, 62), Берарди, Дефрель (Мюльдюр, 79), Бога (Капуто, 83).
Предупреждения:
Кумбула (9), Гюнтер (10), Романья (15), Верре (20), Дефрель (21), Пессина (35), Амрабат (40), Джуричич (59), Пелузо (60), Маньянелли (68).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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