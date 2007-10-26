Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Лечче», «Интер» принимает «Парму»

В 9-м туре Серии А «Ювентус» встречается «Лечче», «Интер» принимает «Парму».

В воскресенье «Аталанта» играет с «Удинезе», «Рома» – с «Миланом», «Фиорентина» проводит матч с «Лацио».

Чемпионат Италии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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