Карпин сообщил о беременности жены: «#Вдултаквдул часть вторая🤣🤣🤣»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о беременности своей жены Дарьи.

«#Вдултаквдул часть вторая 🤣🤣🤣 и мы опять счастливы 😍😍😍», – написал Карпин в инстаграме.

В сентябре 2018-го супруга тренера Дарья родила дочь. Карпин станет отцом в общей сложности в четвертый раз.

Напомним, в мае прошлого года выложил в инстаграме совместное фото с женой, Дарьей Гордеевой. Они поздравили всех с Днем Победы. В комменатриях один пользователь спросил: «Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул».

«Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул». Карпин гениально ответил на вопрос в инстаграме

«Вот уж «вдул так вдул». Карпин сфотографировался с беременной женой