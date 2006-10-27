Карпин сообщил о беременности жены: «#Вдултаквдул часть вторая🤣🤣🤣»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о беременности своей жены Дарьи.

«#Вдултаквдул часть вторая 🤣🤣🤣 и мы опять счастливы 😍😍😍», – написал Карпин в инстаграме.

В сентябре 2018-го супруга тренера Дарья родила дочь. Карпин станет отцом в общей сложности в четвертый раз.

Напомним, в мае прошлого года Валерий Карпин выложил в инстаграме совместное фото с женой, Дарьей Гордеевой. Они поздравили всех с Днем Победы. В комменатриях один пользователь спросил: «Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул».

«Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул». Карпин гениально ответил на вопрос в инстаграме

«Вот уж «вдул так вдул». Карпин сфотографировался с беременной женой

 
 
 
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Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

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