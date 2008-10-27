«Арсенал» дома не выиграл у «Кристал Пэлас» (2:2), ведя со счетом 2:0, и остается 5-м в АПЛ

и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура АПЛ.

Команда Унаи Эмери вела со счетом 2:0 на своем поле, но потеряла очки и остается на пятом месте в таблице.

«Кристал Пэлас» отстает на одно очко и одну строчку от «Арсенала».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

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