«Арсенал» дома не выиграл у «Кристал Пэлас» (2:2), ведя со счетом 2:0, и остается 5-м в АПЛ

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура АПЛ.
Команда Унаи Эмери вела со счетом 2:0 на своем поле, но потеряла очки и остается на пятом месте в таблице.
«Кристал Пэлас» отстает на одно очко и одну строчку от «Арсенала».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 7 Папастатопулос, 2:0 – 9 Давид Луиз, 2:1 – 32, пенальти Миливоевич, 2:2 – 52 Айю.
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Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Чемберс, Давид Луиз, Тирни (Колашинац, 75), Гендузи, Себальос, Джака (Сака, 61), Пепе, Ляказетт, Обамеянг.
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Томкинс, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Куяте (Маккарти, 90), Заа, Айю (Бентеке, 81).