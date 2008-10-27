«Арсенал» дома не выиграл у «Кристал Пэлас» (2:2), ведя со счетом 2:0, и остается 5-м в АПЛ

Теги Давид Луиз премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Сократис Папастатопулос Унаи Эмери Джордан Айю Лука Миливоевич Футбол

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура АПЛ.

Команда Унаи Эмери вела со счетом 2:0 на своем поле, но потеряла очки и остается на пятом месте в таблице.

«Кристал Пэлас» отстает на одно очко и одну строчку от «Арсенала».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Папастатопулос, 2:0 – Давид Луиз, 2:1 – 32, пенальти Миливоевич, 2:2 – 52 Айю.
АрсеналЛено, Папастатопулос, Чемберс, Давид Луиз, Тирни (Колашинац, 75), Гендузи, Себальос, Джака (Сака, 61), Пепе, Ляказетт, Обамеянг.
Кристал ПэласХеннесси, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Томкинс, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Куяте (Маккарти, 90), Заа, Айю (Бентеке, 81).
Предупреждения:
Чемберс (51), Гендузи (90).

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