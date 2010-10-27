«Динамо» обыграло ЦСКА (1:0), впервые выиграв при Новикове

уступил «Динамо» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

«Динамо» одержало первую победу после назначения Кирилла Новикова на пост исполняющего обязанности главного тренера.

Он в начале октября сменил Дмитрия Хохлова, и туром ранее бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

ЦСКА остается пятым, набрав 26 очков. У «Динамо» 14 баллов и 13-е место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо».

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