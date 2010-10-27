«Динамо» обыграло ЦСКА (1:0), впервые выиграв при Новикове

ЦСКА уступил «Динамо» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.
«Динамо» одержало первую победу после назначения Кирилла Новикова на пост исполняющего обязанности главного тренера.
Он в начале октября сменил Дмитрия Хохлова, и туром ранее бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
ЦСКА остается пятым, набрав 26 очков. У «Динамо» 14 баллов и 13-е место.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо».
- Дата проведения
- 27 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 85 Н`Жи.
-
ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Фернандес, Влашич, Обляков, Ахметов (Сигурдссон, 59), Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Чалов.
-
Динамо –
Шунин, Плиев, Рауш, Морозов, Ордец, Шиманьски (Н`Жи, 80), Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Рыков, Игбоун, Панченко (Хильемарк, 68).
- Предупреждения:
- Бийол (9), Нойштедтер (29), Каборе (58), Игбоун (88).