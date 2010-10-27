«Динамо» обыграло ЦСКА (1:0), впервые выиграв при Новикове

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ЦСКА уступил «Динамо» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

«Динамо» одержало первую победу после назначения Кирилла Новикова на пост исполняющего обязанности главного тренера.

Он в начале октября сменил Дмитрия Хохлова, и туром ранее бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

ЦСКА остается пятым, набрав 26 очков. У «Динамо» 14 баллов и 13-е место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо».

ЦСКА – Динамо 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 85 Н`Жи.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Фернандес, Влашич, Обляков, Ахметов (Сигурдссон, 59), Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Чалов.
ДинамоШунин, Плиев, Рауш, Морозов, Ордец, Шиманьски (Н`Жи, 80), Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Рыков, Игбоун, Панченко (Хильемарк, 68).
Предупреждения:
Бийол (9), Нойштедтер (29), Каборе (58), Игбоун (88).

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