Провал ЦСКА в Лиге Европы, победы «Краснодара», «МЮ» и «Арсенала», Россия поднимается в рейтинге ФИФА и другие новости утра

1. ЦСКА проиграл «Ференцварошу» (0:1) на своем поле в 3-м туре группового этапа Лиги Европы и продолжает страдать – 1:8 в трех играх и последнее место в группе. Не помог даже Конор Макгрегор на стадионе и его красно-синий шарф.

«Краснодар» разобрался с «Трабзонспором» (2:0) в гостях, вернув себе шансы на выход в плей-офф, и добыл первую победу российских клубов в группе после 5 поражений подряд.

Тяжелая неделя для клубов РПЛ в Европе – три поражения в четырех матчах. Португалия оторвалась уже почти на балл в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, что грозит России потерей третьей команды в Лиге чемпионов.

2. Сборная России поднялась на 5 строчек в рейтинге ФИФА. Мы теперь 37-е.

3. «МЮ» прервал безвыигрышную серию из шести матчей, победив «Партизан» (1:0) в Лиге Европы. Команда Сульшера возглавляет группу. «Арсенал» одолел «Виторию» (3:2). «Рома» сыграла вничью с гладбахской «Боруссией» (1:1).

4. «Йокерит» прервал 7-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ. «Спартак» выиграл третий матч подряд на выезде. «Витязь» уступил в 4-й из 5 последних встреч. «Нефтехимик» одержал 5-ю победу подряд.

5. НХЛ. Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон» (3:4 ОТ), два гола Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Анахаймом» (2:1), Панарин забил «Баффало», а Дадонов - «Калгари». Все результаты – здесь.

6. Трансферы. «МЮ» и «Интер» хотят подписать Мюллера в январе. «Наполи» предложит контракт Златану. Моуринью отказал дортмундской «Боруссии». «Интер» готов купить Ракитича у «Барсы» за 38 млн евро.

7. НБА. «Хьюстон» проиграл «Милуоки». Остальные результаты – здесь.

8. Хавбек «Витесса» Базур, сказавший Слуцкому «######## (отвали), я не хочу играть за твою команду», отстранен от тренировок с командой.

9. Ротенберг, Подколзин и Амиров вошли в расширенный состав молодежной сборной России на суперсерию. «Локомотив» подписал пробный контракт с Андреем Марковым.

10. Рублев, Хачанов, Монфис, Тим вышли в 1/4 финала в Вене. Надаль обыграл Джоковича в выставочном матче в Казахстане. Вавринка, Циципас и Федерер шагнули в четвертьфинал в Базеле. Бертенс первой пробилась в полуфинал Малого итогового турнира.

11. «Зенит» дома уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги, 19+9 от Шведа помогли «Химкам» в гостях обыграть «Баварию».

12. Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Алина не забывает о корнях.

13. Экс-тренер сборной Австрии по биатлону Майер задержан по подозрению в снабжении спортсменов допингом. Система?

14. В США у марафонца с надписью на майке «Иисус спасает» случился сердечный приступ. Его спас мужчина по имени Иисус. Лучшая история дня.

Цитаты дня:

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