«МЮ» поднялся с 15-го на 7-е место в АПЛ

на выезде разобрался с «Норвичем» (3:1) в матче 10-го тура АПЛ.

«МЮ» победил в Премьер-лиге впервые с середины сентября – после двух ничьих и двух поражений.

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 13 очков и занимает седьмое место в таблице, уйдя с 15-й строчки.

«Норвич» с семью баллами остается 19-м, в зоне вылета.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «МЮ».

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