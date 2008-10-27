«МЮ» поднялся с 15-го на 7-е место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде разобрался с «Норвичем» (3:1) в матче 10-го тура АПЛ.
«МЮ» победил в Премьер-лиге впервые с середины сентября – после двух ничьих и двух поражений.
Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 13 очков и занимает седьмое место в таблице, уйдя с 15-й строчки.
«Норвич» с семью баллами остается 19-м, в зоне вылета.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «МЮ».
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Крул, Ааронс, Годфри, Льюис (Байрэм, 66), Амаду, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Тетти, Маклин, Буэндиа, Кэнтуэлл (Эрнандес, 46), Пукки.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Янг, Уан-Биссака, Джеймс (Лингард, 80), Мактомини, Фред, Перейра (Гарнер, 82), Марсьяль (Гринвуд, 75), Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Годфри (27), Уан-Биссака (45), Янг (60), Ааронс (90).