«МЮ» поднялся с 15-го на 7-е место в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на выезде разобрался с «Норвичем» (3:1) в матче 10-го тура АПЛ.

«МЮ» победил в Премьер-лиге впервые с середины сентября – после двух ничьих и двух поражений.

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 13 очков и занимает седьмое место в таблице, уйдя с 15-й строчки.

«Норвич» с семью баллами остается 19-м, в зоне вылета.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «МЮ».

Норвич – Манчестер Юнайтед 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Мактомини, 0:2 – 30 Рэшфорд, 0:3 – 73 Марсьяль, 1:3 – 88 Эрнандес.
НорвичКрул, Ааронс, Годфри, Льюис (Байрэм, 66), Амаду, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Тетти, Маклин, Буэндиа, Кэнтуэлл (Эрнандес, 46), Пукки.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Магуайр, Янг, Уан-Биссака, Джеймс (Лингард, 80), Мактомини, Фред, Перейра (Гарнер, 82), Марсьяль (Гринвуд, 75), Рэшфорд.
Предупреждения:
Годфри (27), Уан-Биссака (45), Янг (60), Ааронс (90).

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