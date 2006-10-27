Трансляция матча РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (0:0, первый тайм) на канале «Матч ТВ» началась с опозданием.

На телеканале закончилась трансляция баскетбольной игры «Зенит» – «Локомотив-Кубань» (80:86), а затем шла реклама.

Матч «Локомотив» – «Спартак» начали показывать с 12-й минуты.

На Sports.ru можно следить за этой игрой в прямом эфире, а также благодаря текстовой трансляции.

Так как «Матч Премьер» показывает матч ЦСКА – «Динамо», стартовые 12 минут игры «Локо» – «Спартак» не транслировались ни на одном из каналов холдинга «Матч».