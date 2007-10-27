НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Флоридой», «Сент-Луис» против «Детройта», «Чикаго» – «Лос-Анджелес»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Эдмонтон – Флорида 0:0 (1 период)
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Сент-Луис
Дата проведения
28 октября, 00.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Сан-Хосе
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Бостон
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Филадельфия
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Лос-Анджелес
Дата проведения
28 октября, 02.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Анахайм
Дата проведения
28 октября, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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