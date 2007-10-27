НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Флоридой», «Сент-Луис» против «Детройта», «Чикаго» – «Лос-Анджелес»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 28 октября, 00.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «United Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌