«Краснодар» набрал два очка в двух матчах РПЛ и идет 4-м, отставая от «Зенита» на 4 очка

дома не смог победить «Оренбург» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Быки» второй раз подряд сыграли вничью в Премьер-лиге и, набрав 28 очков, занимают четвертое место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Оренбург» набрал 15 очков и занимает 12-е место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург».

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги