«Краснодар» набрал два очка в двух матчах РПЛ и идет 4-м, отставая от «Зенита» на 4 очка

Теги премьер-лига Россия Оренбург Мануэл Фернандеш Краснодар Джордже Деспотович Футбол

«Краснодар» дома не смог победить «Оренбург» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Быки» второй раз подряд сыграли вничью в Премьер-лиге и, набрав 28 очков, занимают четвертое место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Оренбург» набрал 15 очков и занимает 12-е место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург».

Краснодар – Оренбург 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
27 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Деспотович, 1:1 – 43 Фернандеш.
КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Ольссон (Камболов, 71), Вильена, Уткин (Берг, 64), Сулейманов, Ари, Фернандеш (Стоцкий, 82).
ОренбургКлимович, Малых, Шахов, Радакович, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Афонин, 90), Мишкич, Аюпов, Рогич (Черных, 69), Деспотович.
Предупреждение:
Деспотович (19).
Удаление:
Берг (80).

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