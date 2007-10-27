«Краснодар» набрал два очка в двух матчах РПЛ и идет 4-м, отставая от «Зенита» на 4 очка

«Краснодар» дома не смог победить «Оренбург» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.
«Быки» второй раз подряд сыграли вничью в Премьер-лиге и, набрав 28 очков, занимают четвертое место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
«Оренбург» набрал 15 очков и занимает 12-е место в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург».
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 32 Деспотович, 1:1 – 43 Фернандеш.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Ольссон (Камболов, 71), Вильена, Уткин (Берг, 64), Сулейманов, Ари, Фернандеш (Стоцкий, 82).
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Оренбург –
Климович, Малых, Шахов, Радакович, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Афонин, 90), Мишкич, Аюпов, Рогич (Черных, 69), Деспотович.
- Предупреждение:
- Деспотович (19).
- Удаление:
- Берг (80).