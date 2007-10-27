Гран-при Мексики-2019. Видеотрансляция

В Мехико стартовал Гран-при Мексики – 18-й этап чемпионата мира «Формулы-1». Sports.ru представляет видеотрансляцию гонки:

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Хэмилтон уже сегодня может стать чемпионом мира в «Формуле-1»

Лучшее время в квалификации показал Макс Ферстаппен, однако пилот «Ред Булл» начнет гонку с четвертой позиции из-за штрафа за игнорирование желтых флагов. С первого ряда стартуют гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Гран-при Мексики станет первой гонкой сезона, после которой может определиться чемпион – досрочно оформить титул может Льюис Хэмилтон.

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

27 октября 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)*

5. Алекс Албон («Ред Булл»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Даниил Квят («Торо Россо»)

10. Пьер Гасли («Торо Россо»)

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Даниэль Риккардо («Рено»)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)

* – Ферстаппен оштрафован на три позиции за превышение скорости под желтыми флагами

Ферстаппен взял поул в Мексике, но забил на важное правило безопасности. А затем наговорил глупостей и все потерял

Гран-при Мексики-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – второй, Феттель – третий, Квят – 9-й