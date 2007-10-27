Гран-при Мексики-2019. Видеотрансляция

В Мехико стартовал Гран-при Мексики – 18-й этап чемпионата мира «Формулы-1». Sports.ru представляет видеотрансляцию гонки:
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Хэмилтон уже сегодня может стать чемпионом мира в «Формуле-1»
Лучшее время в квалификации показал Макс Ферстаппен, однако пилот «Ред Булл» начнет гонку с четвертой позиции из-за штрафа за игнорирование желтых флагов. С первого ряда стартуют гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
Гран-при Мексики станет первой гонкой сезона, после которой может определиться чемпион – досрочно оформить титул может Льюис Хэмилтон.
* – Ферстаппен оштрафован на три позиции за превышение скорости под желтыми флагами
Ферстаппен взял поул в Мексике, но забил на важное правило безопасности. А затем наговорил глупостей и все потерял
Гран-при Мексики-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – второй, Феттель – третий, Квят – 9-й