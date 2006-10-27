«Ростов» в порядке, победы «Сити», «Челси» и «Баварии», мировые рекорды Трусовой, 5-е поражение СКА, Ферстаппен потерял поул в Мексике и другие новости утра

1. «Ростов» пришел в себя после разноса в Питере, победил «Сочи» и поднялся на 3-е место в РПЛ (а «Зенит» временно стал первым). «Тамбов» разгромил «Уфу», а тульский «Арсенал» поделил очки с «Ахматом» и обошел «Спартак» в таблице.

Сегодня команду Доменико Тедеско ждет первая серьезная проверка – выезд к «Локомотиву». «Спартак» при новом тренере уже сделал первый шаг из бездны, прервав серию из 5 поражений в РПЛ. У «Локо» не получается в еврокубках, зато в чемпионате команда не проигрывает два месяца. Поставить на главный матч тура можно без всякого риска: держите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте хоть на Палыча, хоть на Джокера (тем более коэффициент на «Спартак» совсем не безнадежный – 3,85)!

2. АПЛ. «Манчестер Сити» разобрался с «Астон Виллой» и вернулся на 2-е место, хоть Пеп и остался недоволен первым таймом. «Челси» обыграл «Бернли», одержав 7-ю победу подряд во всех турнирах, а «Эвертон» опять уступил и продолжает балансировать на границе зоны вылета. Все результаты дня – тут.

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич вышел в старте в АПЛ впервые с 31 августа и сразу положил хет-трик.

3. КХЛ. СКА установил клубный антирекорд, проиграв 5-й матч подряд, «Ак Барс» был сильнее «Барыса». Главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов одержал 400-ю победу в КХЛ.

4. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Skate Canada, сделав три четверных прыжка в произвольной программе и установив два мировых рекорда, Кихира – 2-я, Медведева – 5-я, Саханович – 8-я.

5. В Серии А оба лидера оступились: «Ювентус» без Роналду поделил очки с «Лечче», а «Интер» не использовал шанс возглавить таблицу и сыграл вничью с «Пармой». «Юве» по-прежнему первый, миланцы отстают на 1 очко.

6. Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Мексики-2019, однако был оштрафован на три позиции за игнорирование желтых флагов. В итоге первое место на старте получил Шарль Леклер, Феттель рванет со второй позиции, Хэмилтон – с третьей. Даниил Квят квалифицировался 9-м.

7. В 9-м туре Бундеслиги «Бавария» победила «Унион» (2:1), «Шальке» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а «РБ Лейпциг» уступил «Фрайбургу» (1:2).

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – первый игрок в истории, забивший в 9 турах на старте Бундеслиги. У него 22 гола в 18 матчах сезона.

8. НХЛ. Дубль Андрея Свечникова принес «Каролине» победу над «Чикаго», два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус». Другие результаты – здесь.

9. В Испании пишут, что «Барселона» не станет продлевать контракт с Эрнесто Вальверде в 2020-м независимо от результатов. Возглавить каталонцев может Роналд Куман.

10. НБА. «Милуоки» уступил «Майами». Остальные результаты – здесь.

11. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

12. В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» победил «Атлетик» (2:0) и поднялся на 2-е место. Впрочем, почти никто из конкурентов еще не играл.

13. Роджер Федерер победил Стефаноса Циципаса и в 15-й раз вышел в финал турнира в Базеле.

14. «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого дома уступил «Ден Хаагу» (0:2), прервав серию из 4 побед подряд..

15. В Сингапуре прошел турнир UFC Fight Night 162. В главном поединке вечера Бен Аскрен (19-2) проиграл Демиану Майе (28-9) удушающим приемом в третьем раунде.

Цитаты дня.

Арнольд Шварценеггер: «Нужно называть Роналду «Терминатором».

Отец Хабиба: «Дайте нам Конора. Будем его избивать».

Карпин поздравил своего игрока: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле».