Единая лига ВТБ. «Зенит» принимает «Локомотив-Кубань»

В воскресенье, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ петербургский «Зенит» встретится на своей площадке с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 5-0, «Нижний Новгород» – 3-1, «Енисей» – 3-1, «Локомотив-Кубань» – 2-1, ЦСКА – 3-2, «Калев» – 3-2, «Зенит» – 2-2, – 2-2, «Астана» – 1-2, «Парма» – 1-3, «Зелена-Гура» – 1-3, «Автодор» – 0-3, – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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