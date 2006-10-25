Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Нанта»

В стартовом матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» Александра Головина в гостях играет с «Нантом».

В субботу «Лилль» примет «Бордо», а «Лион» сыграет с «Метцем». В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Марселем».

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11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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