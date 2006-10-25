Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Нанта»

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В стартовом матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» Александра Головина в гостях играет с «Нантом». 

В субботу «Лилль» примет «Бордо», а «Лион» сыграет с «Метцем». В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Марселем».

Чемпионат Франции

11-й тур

Нант – Монако 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Стад ля Божуар»
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Гол:
0:1 – 22 Бен-Йеддер.
НантЛафон, Паллуа, Фабио (Мутуссами, 25), Аппиа (Базила, 52), Жиротто, Блас, Туре, Бамба, Абед, Саймон, Кулибали.
МонакоЛекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Головин, Адриен Силва, Жил Диаш, Бакайоко, Желсон Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.
Предупреждение:
Фабио (10).

 

Лилль – Бордо
Дата проведения
26 октября, 18.30, «Пьер-Моруа»
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Брест – Дижон
Дата проведения
26 октября, 21.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
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Страсбур – Ницца
Дата проведения
26 октября, 21.00, «Ля Мено»
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Реймс – Ним
Дата проведения
26 октября, 21.00, «Огюст Делон»
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Лион – Метц
Дата проведения
26 октября, 21.00, «Групама Стэдиум»
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Монпелье – Анжер
Дата проведения
26 октября, 21.00, «Моссон»
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Ренн – Тулуза
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Роазон Парк»
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Сент-Этьен – Амьен
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Жоффруа-Гишар»
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ПСЖ – Марсель
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Парк де Пренс»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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