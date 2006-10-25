Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Нанта»

В стартовом матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» Александра Головина в гостях играет с «Нантом».
В субботу «Лилль» примет «Бордо», а «Лион» сыграет с «Метцем». В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Марселем».
Чемпионат Франции
11-й тур
- Дата проведения
- 25 октября, 21.45, «Стад ля Божуар»
- Гол:
- 0:1 – 22 Бен-Йеддер.
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Нант –
Лафон, Паллуа, Фабио (Мутуссами, 25), Аппиа (Базила, 52), Жиротто, Блас, Туре, Бамба, Абед, Саймон, Кулибали.
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Монако –
Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Головин, Адриен Силва, Жил Диаш, Бакайоко, Желсон Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.
- Предупреждение:
- Фабио (10).
- Дата проведения
- 26 октября, 18.30, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 26 октября, 21.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 26 октября, 21.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 26 октября, 21.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 26 октября, 21.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 октября, 21.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.