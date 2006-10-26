«Лестер» забил девяточку «Саутгемптону», Медведева упала и идет 6-й на Skate Canada, пиво хотят вернуть не только на футбол и другие новости утра

1. Как же хорош «Лестер» при Роджерсе! «Лисы» распяли «Саутгемптон» (9:0), одержав крупнейшую победу в истории высшей лиги Англии, и поднялись на 2-е место.

Хет-трики на счету Айосе Переса и Джейми Верди, который лидирует в гонке бомбардиров.

2. Рика Кихира выиграла короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, третьей идет Александра Трусова.

Евгения Медведева упала на тройном лутце и занимает 6-е место.

3. Продажу пива могут вернуть не только на футбольных матчах, но и на других видах спорта. Доходы пойдут на детский спорт.

4. Очередной насыщенный день Макгрегора в Москве. Конор потренировался под гимн России, увернулся от бутылки и опять обратился к дагестанцам. Отец Хабиба и Дмитрий Комбаров возмущены поведением ирландца.

5. Объявлен состав сборной России на Кубок «Карьялы». Есть сюрпризы.

6. В стартовом матче 14-го тура РПЛ «Рубин» и «Урал» голов не забили. У казанцев удручающая статистика результативности.

7. «Монако» Александра Головина обыграл «Нант» – это четвертая победа монегасков в пяти матчах. Российский хавбек отметился ассистом.

8. В КХЛ «Авангард» впервые дома уступил «Куньлуню», а «Магнитка» обыграла «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд. Все результаты – здесь.

«Локомотив» расторг контракт с третьим бомбардиром команды Рэтти, а Виталий Кравцов возвращается из «Рейнджерс» в «Трактор».

9. На теннисном турнире в Вене Карен Хачанов и Андрей Рублев выбыли в 1/4 финала.

10. Рахим Стерлинг признан игроком недели в ЛЧ. У него хет-трик в игре с «Аталантой».

11. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов включен в символическую сборную тура Лиги Европы.

12. Жозе Моуринью готов вернуться в «Реал» и ждет решения клуба. В Мадриде есть сомнения по Зидану.

13. Общественный совет Волгоградской области попросил РФС разобраться с высказываниями Слуцкого в адрес «Ротора». Но в комитете по этике заявили, что «это не в их юриспруденции».

14. «Ливерпуль» выиграл суд у New Balance и может подписать рекордный контракт с Nike.

15. Евролига. 22+5 от Джеймса помогли ЦСКА победить «Альбу». Все результаты дня – здесь.

Цитаты дня

«Проблема ЦСКА в Гинере. Гончаренко не хватает президента-практика. Все износилось». Василий Уткин прошелся по армейцам.

«Аленичев сформировал костяк «Спартака», Каррера пришел уже в готовую команду». Дмитрий Комбаров напоминает о культовом багаже.

«Если они говорят «I’ll be back», то действительно возвращаются». Арнольд Шварценеггер поддержал «Ливерпуль».