«Ливерпуль» не проигрывает в 10 матчах АПЛ этого сезона. Отрыв от «Сити» – 6 очков

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Джордан Хендерсон Маурисио Почеттино Харри Кейн Мохамед Салах Футбол

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.

«Красные не проигрывают в Премьер-лиге со старта сезона – девять побед и одна ничья.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и сохраняет преимущество над прошлогодним чемпионом Англии «Манчестер Сити» в шесть очков.

«Тоттенхэм» в пяти последних встречах трижды уступил, сыграл вничью и выиграл и с двенадцатью очками идет 11-м в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 1 Кейн, 1:1 – 52 Хендерсон, 2:1 – 75, пенальти Салах.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90), Салах (Гомес, 85).
ТоттенхэмГассанига, Роуз, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Лукас Моура, 84), Уинкс (Ндомбеле, 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 88), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Сиссоко (36), Роуз (37), Ловрен (50), Александер-Арнолд (64), Ндомбеле (72), Милнер (90).

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