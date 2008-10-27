«Ливерпуль» не проигрывает в 10 матчах АПЛ этого сезона. Отрыв от «Сити» – 6 очков

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.
«Красные не проигрывают в Премьер-лиге со старта сезона – девять побед и одна ничья.
«Ливерпуль» набрал 28 очков и сохраняет преимущество над прошлогодним чемпионом Англии «Манчестер Сити» в шесть очков.
«Тоттенхэм» в пяти последних встречах трижды уступил, сыграл вничью и выиграл и с двенадцатью очками идет 11-м в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90), Салах (Гомес, 85).
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Тоттенхэм –
Гассанига, Роуз, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Лукас Моура, 84), Уинкс (Ндомбеле, 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 88), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.