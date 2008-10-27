«Ливерпуль» не проигрывает в 10 матчах АПЛ этого сезона. Отрыв от «Сити» – 6 очков

победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.

«Красные не проигрывают в Премьер-лиге со старта сезона – девять побед и одна ничья.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и сохраняет преимущество над прошлогодним чемпионом Англии «Манчестер Сити» в шесть очков.

«Тоттенхэм» в пяти последних встречах трижды уступил, сыграл вничью и выиграл и с двенадцатью очками идет 11-м в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги