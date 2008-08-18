«Зенит» потерял очки с «Ахматом», новый судейский скандал в РПЛ, осечка «Ман Сити», Медведев обыграл Джоковича и другие новости утра

1. В субботних матчах 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде победили «Урал» (да, Соболев опять забил), «Краснодар» в гостях был сильнее «Тамбова» и ворвался на 2-е место, а «Зенит» сыграл нулевую ничью с «Ахматом», хотя был в большинстве с 7-й минуты.

2. Матч в Петербурге вызвал много вопросов к судейству. Главный арбитр Алексей Матюнин отменил гол Азмуна, зафиксировав перед этим фол капитана «Ахмата» Уциева и удалив его с поля. Во втором тайме судьи не засчитали гол Ригони из-за офсайда и, возможно, ошиблись. Также возникли вопросы по поводу красной карточки Ракицкого из-за двух желтых, но потом выяснилось, что в протоколе у него только одна желтая карточка в добавленное время. Фанаты «Зенита» оценили работу Матюнина скандированием «судья – гондон».

3. Полузащитник «Зенита» Малком и нападающий Себастьян Дриусси из-за травм пропускали матч с «Ахматом». Оба будут лечиться 3-4 недели и не сыграют со «Спартаком» в 8-м туре.

4. В АПЛ суббота для лидеров сложилась непросто. «Арсенал» с минимальным преимуществом обыграл «Бернли», «Ливерпуль» едва не упустил победу над «Саутгемптоном», а «Ман Сити» потерял очки с «Тоттенхэмом» (опять вмешался VAR: после консультации с видеоассистентом отменили победный гол «горожан» на 92-й минуте). Остальные результаты – тут.

5. На матч «Спартак» – ЦСКА назначен арбитр Сергей Карасев. Алексей Еськов получил травму.

6. «Реал» стартовал в Ла Лиге с уверенной победы над «Сельтой» (3:1), не помешало даже удаление Модрича. Мадридский клуб опережает «Барсу» в таблице впервые за 818 дней. Остальные результаты дня в Испании – здесь (из интересного – 4:4 в матче «Вильярреала» и «Гранады»).

7. Теннис. Светлана Кузнецова в двух сетах победила чемпионку «Ролан Гаррос» Эшли Барти в полуфинале турнира в Цинциннати. Россиянка обыграла третью теннисистку топ-10 подряд и вышла в крупнейший финал с 2017 года.

Даниил Медведев в полуфинале одержал волевую победу над Новаком Джоковичем и теперь встретится с Давидом Гоффеном.

8. Трансферы. «Спартак» подписал воспитанника «ПСЖ» Николоза Кутателадзе и договорился о трансфере хавбека «Ниццы» Тамеза. Сергей Семак заблокировал трансфер защитника Эмануэля Мамманы в «Сассуоло».

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично проведет переговоры о трансфере Неймара, президент «Реала» Флорентино Перес уже делает это. Сам футболист вернулся к тренировкам с «ПСЖ». «Бавария» арендует Коутиньо за 20 млн евро, а опция выкупа составит 120 млн (ранее мюнхенцы объявили, что договорились о трансфере).

9. В Бундеслиге «Боруссия» Дортмунд разгромила «Аугсбург» (5:1), а гладбахская «Боруссия» и «Шальке» голов не забили.

10. UFC. Реванш Кормье – Миочич и два супербоя: Диас против Петтиса, Коста победил Ромеро.

11. «Монако» Александра Головина взялся за старое: команда проиграла два матча в Лиге 1 с общим счетом 0:6 и идет на последнем месте.

12. НХЛ может провести Кубок мира в феврале 2021 года вместо Матча звезд.

13. Международная федерация волейбола открыла дело против старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато. Он изобразил узкие глаза после победы над Кореей.

14. Баскетбольная сборная России проиграла Литве на товарищеском турнире в Эспоо.

Цитаты дня.

Данил Круговой: «Я не продался. Мой отец мечтал, чтобы я играл за «Зенит».

Артем Дзюба: «Такое судейство – позор. Арбитр Матюнин – герой матча, послушаем фантазера Егорова».

Овечкин – Барбашеву: «В следующем году отберу у тебя Кубок Стэнли. Не расслабляйся».

Виктор Кудрявцев: «У тренерского совета было мнение не посылать Загитову на ЧМ-2019. Она и сама не хотела ехать».

Семак – помощнику, подошедшему к судьям: «Не надо с этими козлами разговаривать!»