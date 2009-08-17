«Бавария» арендует Коутиньо за 20 млн евро. Опция выкупа – 120 млн

Полузащитник «Барселоны» близок к переходу в «Баварию».

заплатит 20 млн евро за аренду бразильца на один сезон. Также немецкий клуб будет обладать опцией выкупа игрока за 120 млн евро, сообщает Sport Bild.

По информации Diario Sport, мюнхенцы будут выплачивать всю зарплату Коутиньо – примерно 12 млн евро в год. Опция выкупа будет действовать до 30 июня 2020 года.

«Барселона» на этих же условиях согласилась отпустить футболиста в «Тоттенхэм», но лондонцы в последний момент отказались от сделки.

Ранее «Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о трансфере Коутиньо.

Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018-го из «Ливерпуля» за 120 миллионов евро, еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов.

За каталонский клуб бразилец провел 76 матчей и забил 21 гол.