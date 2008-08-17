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«Ман Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2. На 92-й минуте VAR отменил гол Жезуса

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Сегодня «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 2-го тура АПЛ. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
17 августа, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Стерлинг, 1:1 – 23 Ламела, 2:1 – 35 Агуэро, 2:2 – 56 Лукас Моура.
Манчестер СитиЭдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер, Родри Эрнандес (Сильва, 78), Гюндоган, Бернарду Силва (Марез, 80), де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 66).
ТоттенхэмЛьорис, Санчес, Уокер-Питерс, Роуз, Алдервейрелд, Уинкс (Лукас Моура, 56), Эриксен (Скипп, 90), Сиссоко, Ламела (Ло Чельсо, 85), Ндомбеле, Кейн.
Предупреждение:
Стерлинг (26).

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