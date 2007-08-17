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Овечкин – Барбашеву: «В следующем году отберу у тебя Кубок Стэнли. Не расслабляйся»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Динамо Иван Барбашев Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева с завоеванием Кубка Стэнли. 

«Поздравляю тебя с победой в Кубке Стэнли. Я знаю, как тяжело дойти до конца и достичь желаемой цели, а главное – исполнить свою мечту. 

Очень горд, что второй год подряд Кубок Стэнли завоевывает воспитанник московского «Динамо». Мы с тобой одной бело-голубой крови. 

Но не советую тебе расслабляться. В следующем году я отберу у тебя Кубок. Уже готовлюсь», – сообщил Овечкин. 

«Это мы еще посмотрим», – ответил Барбашев.

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