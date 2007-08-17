Овечкин – Барбашеву: «В следующем году отберу у тебя Кубок Стэнли. Не расслабляйся»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева с завоеванием Кубка Стэнли.
«Поздравляю тебя с победой в Кубке Стэнли. Я знаю, как тяжело дойти до конца и достичь желаемой цели, а главное – исполнить свою мечту.
Очень горд, что второй год подряд Кубок Стэнли завоевывает воспитанник московского «Динамо». Мы с тобой одной бело-голубой крови.
Но не советую тебе расслабляться. В следующем году я отберу у тебя Кубок. Уже готовлюсь», – сообщил Овечкин.
«Это мы еще посмотрим», – ответил Барбашев.
То самое обращение Александра Овечкина к Ивану Барбашеву.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 17, 2019
Кто возьмет Кубок Стэнли следующим?!#МыДинамо pic.twitter.com/vJYdJU5HS3