Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам с командой.
Ранее утверждалось, что «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок, пока не решится его будущее.
«Неймар начал тренироваться с нами сегодня, однако его восстановление от травмы еще не закончено.
Трансферный рынок скоро закроется. Я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Разговоры ничего не значат. Сейчас он мой игрок.
С ним наша команда становится более сильной. Он добавляет «ПСЖ» агрессивности, дриблинга и чемпионского менталитета», – сказал главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.
Фото: твиттер Actu Foot
Сегодня сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично поучаствует в переговорах о трансфере Неймара в каталонский клуб. Президент «Реала» Флорентино Перес уже это делал.