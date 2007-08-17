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Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Томас Тухель Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам с командой.

Ранее утверждалось, что «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок, пока не решится его будущее.

«Неймар начал тренироваться с нами сегодня, однако его восстановление от травмы еще не закончено. 

Трансферный рынок скоро закроется. Я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Разговоры ничего не значат. Сейчас он мой игрок.

С ним наша команда становится более сильной. Он добавляет «ПСЖ» агрессивности, дриблинга и чемпионского менталитета», – сказал главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель. 

 

Фото: твиттер Actu Foot

Сегодня сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично поучаствует в переговорах о трансфере Неймара в каталонский клуб. Президент «Реала» Флорентино Перес уже это делал. 

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