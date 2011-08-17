Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато. Он изобразил узкие глаза после победы над Кореей

Международная федерация волейбола ( ) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщили в пресс-службе организации.

Причиной послужила жалоба от Федерации волейбола Кореи (KVA) на жест Бузато. После матча с Кореей (3-2) в олимпийском квалификационном турнире тренер изобразил узкие глаза.

По словам Бузато, таким образом он праздновал выход сборной на в Японии. Однако, по мнению KVA, жест был расистским.

Позднее Всероссийская федерация волейбола ( ) заявила, что принесет извинения за поведение специалиста, но не будет применять к нему санкции.

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловалась на расизм