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Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато. Он изобразил узкие глаза после победы над Кореей

Теги сборная России жен ВФВ Олимпиада-2020 сборная Южной Кореи жен Серджио Бузато FIVB Волейбол

Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщили в пресс-службе организации. 

Причиной послужила жалоба от Федерации волейбола Кореи (KVA) на жест Бузато. После матча с Кореей (3-2) в олимпийском квалификационном турнире тренер изобразил узкие глаза.

По словам Бузато, таким образом он праздновал выход сборной на Олимпиаду-2020 в Японии. Однако, по мнению KVA, жест был расистским.

Позднее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила, что принесет извинения за поведение специалиста, но не будет применять к нему санкции.

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловалась на расизм 

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