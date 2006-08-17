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«Зенит» не смог победить «Ахмат», играя с 7-й минуты в большинстве – 0:0

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Зенит» не сумел обыграть «Ахмат» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата России (0:0).

Петербургская команда с седьмой минуты играла в большинстве после удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В матче «Зенит» – «Ахмат» напряженно: спорное удаление Уциева на 7-й минуте, отмена гола Ригони (похоже, чистого)

Зенит – Ахмат 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.
АхматГудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков (Гащенков, 90), Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62).
Предупреждения:
Бериша (14), Смольников (24), Ракицкий (55), Роши (66), Оздоев (74), Нижич (90).
Удаления:
Уциев (7), Ракицкий (90).

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