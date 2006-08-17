«Зенит» не смог победить «Ахмат», играя с 7-й минуты в большинстве – 0:0

«Зенит» не сумел обыграть «Ахмат» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата России (0:0).
Петербургская команда с седьмой минуты играла в большинстве после удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В матче «Зенит» – «Ахмат» напряженно: спорное удаление Уциева на 7-й минуте, отмена гола Ригони (похоже, чистого)
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.
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Ахмат –
Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков (Гащенков, 90), Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62).