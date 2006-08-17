«Зенит» не смог победить «Ахмат», играя с 7-й минуты в большинстве – 0:0

«Зенит» не сумел обыграть «Ахмат» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата России (0:0).

Петербургская команда с седьмой минуты играла в большинстве после удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В матче «Зенит» – «Ахмат» напряженно: спорное удаление Уциева на 7-й минуте, отмена гола Ригони (похоже, чистого)

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