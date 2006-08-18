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«Монако» Головина проиграл два матча в Лиге 1 с общим счетом 0:6 и идет на последнем месте

Теги Монако лига 1 Франция дисквалификации Метц Леонарду Жардим Александр Головин Рубен Агиляр Футбол

«Монако» проиграл «Метцу» в матче 2-го тура чемпионата Франции (0:3).

В двух стартовых турах Лиги 1 монегаски потерпели два поражения с общим счетом 0:6. В первой игре команда Леонарду Жардима крупно уступила «Лиону» (0:3).

Игру с «Метцом» «Монако» заканчивал вдесятером – на 34-й минуте красную карточку получил защитник Рубен Агиляр. В 1-м туре с поля был удален хавбек Франсеск Фабрегас, получивший дисквалификацию на три матча.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел полный матч.

После двух туров «Монако» занимает последнее место в чемпионате Франции, не набрав ни одного очка и имея разницу мячей 0:6.

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