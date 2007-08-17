Судьи не засчитали гол Ригони «Ахмату» из-за офсайда. Возможно, они ошиблись

«Зенит» принимает «Ахмат» в матче 6-го тура чемпионата России (0:0, второй тайм).

На 51-й минуте судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным отменила гол полузащитника петербургской команды Эмилиано Ригони, зафиксировав офсайд.

На стоп-кадре не видно отчетливо, что аргентинец в момент передачи Ярослава Ракицкого находился в положении вне игры.

В первом тайме рефери также не засчитал гол «Зенита», посчитав, что в ходе голевой атаки защитник грозненцев Ризван Уциев совершил фол последней надежды. Игрок «Ахмата» получил красную карточку.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Кажется, в матче «Зенит» – «Ахмат» ошибочно удалили Уциева. Но хозяева тоже злились – у них отменили гол