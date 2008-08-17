Бартомеу лично проведет переговоры о трансфере Неймара. Перес уже делает это

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично проведет переговоры о трансфере нападающего «ПСЖ» .

Директор «Барсы» Эрик Абидаль несколько раз разговаривал о возможном переходе бразильца в течение нескольких последних часов со спортивным директором Леонардо. Стороны достигли незначительного прогресса, однако цена на все еще остается слишком высокой для каталонцев.

Бартомеу решил, что настало время возглавить переговоры по трансферу , так как «Барселоне» ясны запросы «ПСЖ». Испанцы считают, что осталось не так много времени для завершения сделки, поэтому хотят закрыть ее как можно скорее. В «Барселоне» считают, что, если сделает предложение о трансфере раньше, то ситуация станет опасной.

Представители французского клуба считают, что трансфер может быть закрыт только в случае включения в него вингера Усмана Дембеле.

Неймар и его окружение обладают полной информацией о возможном трансфере. сообщила игроку, что сделает все для того, чтобы подписать его, однако просит продолжать давить на . Окружение Неймара сообщило каталонскому клубу о том, что в последние дни с ними часто контактирует «Реал».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес общался с представителями Неймара для того, чтобы убедить игрока подписать предварительное соглашение с , чтобы предотвратить переход в «Барселону». На настоящий момент Неймар отказался от подписания документов. Однако он не заявлял о том, что хочет играть только в «Барсе».

Неймар хочет покинуть «ПСЖ» на этой неделе, потому что больше не хочет жить в Париже. Однако вероятность того, что нападающий сменит клуб так скоро, крайне мала.