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«Арсенал» впервые за 10 лет начал в АПЛ с двух побед и возглавил таблицу

Теги премьер-лига Англия Арсенал Бернли Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Ляказетт Эшли Барнс Футбол

«Арсенал» выиграл у «Бернли» (2:1) в матче 2-го тура АПЛ. 

Лондонцы, одержав вторую победу подряд на старте сезона – впервые за десять лет, возглавили таблицу АПЛ.

«Бернли» с одной победой пока идет шестым.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли». 

Арсенал – Бернли 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
17 августа, 14.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Ляказетт, 1:1 – 43 Барнс, 2:1 – 64 Обамеянг.
АрсеналЛено, Папастатопулос, Монреаль, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 83), Уиллок, Гендузи, Нелсон (Пепе, 46), Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг.
БернлиПоуп, Лоутон, Тарковски, Питерс, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Леннон, 72), Макнил, Вуд (Родригес, 61), Барнс.
Предупреждения:
Обамеянг (38), Давид Луиз (90), Барнс (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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