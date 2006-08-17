«Арсенал» впервые за 10 лет начал в АПЛ с двух побед и возглавил таблицу

«Арсенал» выиграл у «Бернли» (2:1) в матче 2-го тура АПЛ.
Лондонцы, одержав вторую победу подряд на старте сезона – впервые за десять лет, возглавили таблицу АПЛ.
«Бернли» с одной победой пока идет шестым.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бернли».
- Дата проведения
- 17 августа, 14.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Монреаль, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 83), Уиллок, Гендузи, Нелсон (Пепе, 46), Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг.
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Бернли –
Поуп, Лоутон, Тарковски, Питерс, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Леннон, 72), Макнил, Вуд (Родригес, 61), Барнс.
- Предупреждения:
- Обамеянг (38), Давид Луиз (90), Барнс (90).