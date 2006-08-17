«Арсенал» впервые за 10 лет начал в АПЛ с двух побед и возглавил таблицу

выиграл у «Бернли» (2:1) в матче 2-го тура АПЛ.

Лондонцы, одержав вторую победу подряд на старте сезона – впервые за десять лет, возглавили таблицу АПЛ.

«Бернли» с одной победой пока идет шестым.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – «Бернли».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ