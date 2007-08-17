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Кузнецова обыграла третью теннисистку топ-10 подряд и вышла в крупнейший финал с 2017 года

Теги Светлана Кузнецова WTA Western & Southern Open Эшли Барти Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова в Цинциннати обыграла вторую ракетку мира Эшли Барти со счетом 6:2, 6:4 и вышла в финал. Для Кузнецовой это будет 42-й финал в карьере (18 титулов) и крупнейший с 2017 года (Индиан-Уэллс).

Барти – третья подряд соперница из топ-10, которую обыграла Кузнецова. Ранее в Цинциннати она победила Слоун Стивенс (10) и Каролину Плишкову (3). Всего она одержала 60-ю победу над теннисистками десятки (при 96 поражениях).

До этого двукратная чемпионка «Шлемов» никогда в карьере не побеждала трех соперниц из топ-10 на одном турнире.

За счет выхода в финал Кузнецова из-за пределов топ-150 рейтинга поднимется на 62-ю строчку.

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