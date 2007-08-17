Артем Дзюба: «Такое судейство – позор. Арбитр Матюнин – герой матча»

Нападающий Артем Дзюба раскритиковал работу судей в матче 6-го тура РПЛ с (0:0).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом – нет. Матюнин – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.

Такое судейство – это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал. Сейчас послушаем фантазера Егорова», – сказал Дзюба.