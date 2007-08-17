Капитан «Ахмата» Уциев удален на 7-й минуте игры с «Зенитом». Матюнин не засчитал гол Азмуна после этого

принимает «Ахмат» (0:0, первый тайм) в рамках 6-го тура РПЛ.

Защитник Ризван Уциев получил прямую красную карточку на 7-й минуте встречи. Судья Алексей Матюнин посчитал, что Уциев совершил фол последней надежды перед своей штрафной на полузащитнике .

Скриншоты из трансляции «Матч Премьер».

Нападающий Сердар Азмун подхватил мяч после фола и забил в ворота грозненцев, но главный арбитр отменил гол, посчитав, что к этому моменту игра была уже остановлена.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.