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Капитан «Ахмата» Уциев удален на 7-й минуте игры с «Зенитом». Матюнин не засчитал гол Азмуна после этого

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат Александр Ерохин Ризван Уциев Алексей Матюнин Сердар Азмун Футбол

«Зенит» принимает «Ахмат» (0:0, первый тайм) в рамках 6-го тура РПЛ.

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев получил прямую красную карточку на 7-й минуте встречи. Судья Алексей Матюнин посчитал, что Уциев совершил фол последней надежды перед своей штрафной на полузащитнике Александре Ерохине.

Скриншоты из трансляции «Матч Премьер».

Нападающий Сердар Азмун подхватил мяч после фола и забил в ворота грозненцев, но главный арбитр отменил гол, посчитав, что к этому моменту игра была уже остановлена. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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