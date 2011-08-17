Семак – помощнику, подошедшему к судьям: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил тренера Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Когда де Оливейра подошел к главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак отвел бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

В послематчевом интервью главный тренер «Зенита» раскритиковал работу судей и назвал чистым отмененный гол Эмилиано Ригони.

Сергей Семак: «Судейство Матюнина не понравилось абсолютно. Ригони забил чистый гол»

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