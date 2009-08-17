Реклама 18+
Реклама 18+

Дриусси и Малком пропустят 3-4 недели из-за травм и не сыграют со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Ахмат Артур Юсупов Себастьян Дриусси Малком Футбол

Полузащитник Малком и нападающий Себастьян Дриусси не примут участие в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

Оба футболиста получили повреждения в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

Дриусси из-за травмы, полученной в первом тайме, не смог продолжить матч. После перерыва его заменил Малком.

Порвждение Малкома стало следствием столкновения с игроком соперника (Артуром Юсуповым – прим. Sports.ru), который был удален с поля за вторую желтую карточку.

Предварительный срок восстановления игроков – 3-4 недели.

Таким образом, оба футболиста не сыграют со «Спартаком» 1 сентября в 8-м туре РПЛ.

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться