Дриусси и Малком пропустят 3-4 недели из-за травм и не сыграют со «Спартаком»

Полузащитник Малком и нападающий Себастьян Дриусси не примут участие в матче 6-го тура РПЛ против .

Оба футболиста получили повреждения в матче 5-го тура РПЛ против (2:0).

Дриусси из-за травмы, полученной в первом тайме, не смог продолжить матч. После перерыва его заменил Малком.

Порвждение Малкома стало следствием столкновения с игроком соперника ( – прим. Sports.ru), который был удален с поля за вторую желтую карточку.

Предварительный срок восстановления игроков – 3-4 недели.

Таким образом, оба футболиста не сыграют со 1 сентября в 8-м туре РПЛ.