Дриусси и Малком пропустят 3-4 недели из-за травм и не сыграют со «Спартаком»

Полузащитник Малком и нападающий Себастьян Дриусси не примут участие в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата».
Оба футболиста получили повреждения в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).
Дриусси из-за травмы, полученной в первом тайме, не смог продолжить матч. После перерыва его заменил Малком.
Порвждение Малкома стало следствием столкновения с игроком соперника (Артуром Юсуповым – прим. Sports.ru), который был удален с поля за вторую желтую карточку.
Предварительный срок восстановления игроков – 3-4 недели.
Таким образом, оба футболиста не сыграют со «Спартаком» 1 сентября в 8-м туре РПЛ.