«Спартак» договорился о трансфере хавбека «Ниццы» Тамеза

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.
«Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансфера хавбека «Ниццы» Адриана Тамеза.
Красно-белые согласовали условия личного контракта с французом, а кроме того сумели убедить «Ниццу» продать игрока.
Сам Тамез, если ничего не сорвется, прибудет в Москву на следующей неделе. Так что Томас Цорн продуктивно слетал во Францию», – написал Арустамян.
В минувшем сезоне 25-летний футболист в 37 матчах Лиги 1 отдал 3 голевых паса и заработал 7 желтых карточек.