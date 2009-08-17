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«Спартак» договорился о трансфере хавбека «Ниццы» Тамеза

Теги Спартак Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Нобель Арустамян Адриан Тамез Футбол

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.

«Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансфера хавбека «Ниццы» Адриана Тамеза.

Красно-белые согласовали условия личного контракта с французом, а кроме того сумели убедить «Ниццу» продать игрока.

Сам Тамез, если ничего не сорвется, прибудет в Москву на следующей неделе. Так что Томас Цорн продуктивно слетал во Францию», – написал Арустамян.

В минувшем сезоне 25-летний футболист в 37 матчах Лиги 1 отдал 3 голевых паса и заработал 7 желтых карточек.

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