«Спартак» договорился о трансфере хавбека «Ниццы» Тамеза

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что договорился о трансфере полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.

«Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансфера хавбека «Ниццы» .

Красно-белые согласовали условия личного контракта с французом, а кроме того сумели убедить «Ниццу» продать игрока.

Сам Тамез, если ничего не сорвется, прибудет в Москву на следующей неделе. Так что Томас Цорн продуктивно слетал во Францию», – написал Арустамян.

В минувшем сезоне 25-летний футболист в 37 матчах Лиги 1 отдал 3 голевых паса и заработал 7 желтых карточек.