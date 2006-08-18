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«Реал» опережает «Барсу» в таблице впервые за 818 дней

Теги Барселона Реал Мадрид Сельта Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

«Реал» обыграл «Сельту» в матче 1-го тура чемпионата Испании (3:1).

Мадридская команда лидирует в турнирной таблице после шести сыгранных в стартовом туре матчей, набрав три очка, так же, как «Атлетик» и «Мальорка».

«Реал» опережает в турнирной таблице Ла Лиге «Барселону», которая в 1-м туре проиграла «Атлетику» (0:1), впервые за 818 дней.

В последний раз «Реал» был выше каталонцев в таблице в конце сезона-2016/17, когда команда Зинедина Зидана стала чемпионом страны.

С тех пор «Реал» несколько раз имел равное количество очков с «Барсой» в Примере, но ни разу не опережал ее.

 
 
 
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