Болельщики «Зенита» скандировали «судья – гондон» во втором тайме матча с «Ахматом»

сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в рамках 6-го тура чемпионата России.

Болельщики остались недовольны судейством в этой встрече и во втором тайме скандировали: «Судья – гондон».

На 51-й минуте судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным отменила гол полузащитника петербургской команды Эмилиано Ригони, зафиксировав офсайд.

В первом тайме рефери также не засчитал гол «Зенита», посчитав, что в ходе голевой атаки защитник грозненцев совершил фол последней надежды. Игрок «Ахмата» получил красную карточку.