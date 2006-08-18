Болельщики «Зенита» скандировали «судья – гондон» во втором тайме матча с «Ахматом»

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в рамках 6-го тура чемпионата России.
Болельщики остались недовольны судейством в этой встрече и во втором тайме скандировали: «Судья – гондон».
На 51-й минуте судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным отменила гол полузащитника петербургской команды Эмилиано Ригони, зафиксировав офсайд.
В первом тайме рефери также не засчитал гол «Зенита», посчитав, что в ходе голевой атаки защитник грозненцев Ризван Уциев совершил фол последней надежды. Игрок «Ахмата» получил красную карточку.