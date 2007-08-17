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Данил Круговой: «Я не продался. Мой отец мечтал, чтобы я играл за «Зенит»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Данил Круговой Футбол

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о том, что повлияет на его решение о выборе нового клуба.

21-летний воспитанник петербургского футбола выбирает между «Зенитом» и ЦСКА.

– Еще рано поздравлять, потому что еще ничего не решено, бумаги никакие еще не подписаны, пока еще рано об этом говорить.

- Многие в комментариях пишут, что ты продался, что можешь ответить своим хейтерам?

– Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов.

Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените».

На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше. Надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор, – сказал Круговой. 

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