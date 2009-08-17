Виктор Кудрявцев: «У тренерского совета было мнение не посылать Загитову на ЧМ-2019. Она и сама не хотела ехать»

Тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев сообщил, что могла не поехать на чемпионат мира-2019, где выиграла золото.

— На взрослый уровень вышли Трусова, Щербакова и Косторная. Значит ли это, что скоро мы уже и не будем видеть на топ-турнирах Загитову и Медведеву?

— Теоретически — такое возможно. А на практике надо ждать. Есть вторая оценка, по которой баланс сил будет не таким однозначным. Кроме того, сколько уже было случаев, когда юные спортсмены переходили на взрослый уровень и после этого теряли стабильность в элементах, прыжках?

Те девочки, о которых вы говорили, еще не перешли сложный возрастной период. Конкуренция в любом случае будет очень сильная. И в ней психология, характер будут иметь определяющее значение.

— Но с ней-то у подопечных Тутберидзе вроде бы неплохо.

— Это также зависит и от возраста. Медведева выигрывала все турниры, два чемпионата мира, а потом начали сказываться возрастные проблемы и появились огрехи.

Или Загитова — проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет!

Нервы не выдержали. При этом возрастной переход может стать для нее успешным. Разные фигуристы по-разному его проходят. Но на чемпионате мира она выдержала. Хотя было мнение, что посылать ее не надо.

— В тренерском совете?

— Да, это обсуждалось. Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Алина не хотела ехать. И только решение тренера заставило ее передумать.

И благодаря переданному воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери ее сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер.



— А Медведева? Правильно сделала, что уехала — раз завоевала бронзу?

— Я здесь на стороне Евгении. Хотя, возможно, она сделала и неправильно, потому что здесь есть специалисты, которые могли довести ее до более высокого результата.

Но среду поменять было надо, потому что она не способствовала спокойной работе. И журналисты повлияли, и другие факторы. У нее было свое мнение, она на его основе приняла решение, – рассказал Кудрявцев.

Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022

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