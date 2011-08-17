НХЛ может провести Кубок мира в феврале 2021 года вместо Матча звезд

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига и Ассоциация игроков могут организовать следующий мира в феврале 2021 года.

В этом случае турнир будет проведен вместо звезд НХЛ.

«Это был бы мини-турнир продолжительностью в неделю или около того. То есть, к обычному перерыву на Матч звезд прибавляется несколько дней, и в это время проводится международный турнир. Если мы пройдем следующий этап переговоров, этот вопрос будет обсуждаться дальше», – сказал Дэйли.

Напомним, что в сентябре 2019 года лига и профсоюз должны принять решение, когда истечет срок действующего коллективного соглашения – в 2020 или 2022 году.

Обе стороны будут иметь право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если они этого не сделают, текущее соглашение будет действовать до 2022 года.

Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года.

Из-за этой угрозы в январе лига отказалась проводить Кубок мира, который также был запланирован на это время. Возможное проведение турнира зимой 2021 года также зависит от успеха переговоров между НХЛ и Ассоциацией игроков.

В предыдущий раз Кубок мира проводился осенью 2016 года после 12-летнего перерыва. Победу в турнире одержала сборная Канады.