UFC 241: Кормье против Миочича, Петтис – Диас и другие бои

Завтра в Анахайме состоится UFC 241. В главном поединке чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье проведет матч-реванш против бывшего чемпиона Стипе Миочича.
Основной кард:
Даниэль Кормье (22-1) – Стипе Миочич (18-3)
Энтони Петтис (22-8) – Нэйт Диас (19-11)
Йоэль Ромеро (13-3) – Пауло Коста (12-0)
Габриэль Бенитес (21-6) – Содик Юсуфф (9-1)
Дерек Брансон (19-7) – Иэн Хейниш (13-1)
Предварительный кард:
Девонте Смит (10-1) – Кама Уорти (12-6)
Рафаэл Ассунсан (27-6) – Кори Сэндхаген (11-1)
Кристос Гиагос (17-7) – Драккар Клозе (10-1-1)
Мэнни Бермудес (14-0) – Кейси Кинни (12-1-1)
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