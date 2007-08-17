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UFC 241: Кормье против Миочича, Петтис – Диас и другие бои

Теги UFC MMA Нэйт Диас Даниэль Кормье Энтони Петтис Стипе Миочич UFC 241 Бокс/MMA/UFC

Завтра в Анахайме состоится UFC 241. В главном поединке чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье проведет матч-реванш против бывшего чемпиона Стипе Миочича.

Основной кард:

Даниэль Кормье (22-1) – Стипе Миочич (18-3)

Энтони Петтис (22-8) – Нэйт Диас (19-11)

Йоэль Ромеро (13-3) – Пауло Коста (12-0)

Габриэль Бенитес (21-6) – Содик Юсуфф (9-1)

Дерек Брансон (19-7) – Иэн Хейниш (13-1)

Предварительный кард:

Девонте Смит (10-1) – Кама Уорти (12-6)

Рафаэл Ассунсан (27-6) – Кори Сэндхаген (11-1)

Кристос Гиагос (17-7) – Драккар Клозе (10-1-1)

Мэнни Бермудес (14-0) – Кейси Кинни (12-1-1)

Взвешивание UFC 241: Кормье тяжелее Миочича, Диас и Петтис уложились в рамки категории

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