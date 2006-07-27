Первая победа «Динамо» в РПЛ, 🥇🥇🥇🥈 в плавании, Россию пригласили на Игры-2020 и другие новости утра

1. В стартовом матче 3-го тура РПЛ «Динамо» победило «Урал» благодаря голам Юсупова и Панченко. Это первая победа динамовцев в сезоне и на «ВТБ-Арене».

2. Российские пловцы взяли три золота и серебро на ЧМ-2019 по водным видам: Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 м брассом, Евгений Рылов одержал победу на 200 м на спине, Антон Чупков победил на 200 м брассом и установил новый мировой рекорд, а в эстафете 4x200 м вольным стилем российская команда финишировала второй.

3. Трансферы. Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого. «Спартак» интересуется хавбеком АЗ Тилом и предложил за него 10 млн евро. Также появилась информация, что красно-белые могут арендовать Шюррле, а сам игрок согласен на переход.

Бэйл подпишет с китайским «Цзянсу Сунин» 3-летний контракт на 22 млн евро в год. «Барселона» готова продать Коутиньо и оценивает игрока в 120 млн евро. «Бавария» начала переговоры с «Ман Сити» о трансфере Сане.

4. Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2020. Россияне выступят под своим флагом.

5. Баскетбольный «Зенит» подписал центрового Густаво Айона. Последние пять лет он играл в «Реале». А вот ЦСКА нацелился на Джереми Лина.

6. «Краснодар» продал 13 тысяч абонементов. Это рекорд клуба.

7. Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом в визе теннисистке Светлане Кузнецовой. Посольство США в России сообщило, что виза Кузнецовой готова, но они не могут до нее дозвониться.

8. International Champions Cup. «Атлетико» разгромил «Реал» (7:3). На счету Диего Косты четыре гола и удаление.

«Ювентус» в товарищеском матче сыграл вничью со сборной звезд южнокорейской лиги, а болельщики освистали Роналду и скандировали «Месси», потому что португалец не вышел на поле.

9. УЕФА запустил голосование за лучший гол сезона-18/19. Роналду, Месси и Свиткова в топ-10 номинантов.

10. Сборная России по пляжному футболу отобралась на ЧМ-2019.

11. Колумбийский велогонщик Иган Берналь стал лидером общего зачета «Тур де Франс». При этом 19-й этап был остановлен за 37 км до финиша из-за града.

12. Полузащитник «Реала» Эден Азар и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк попали на обложки FIFA 20.

Цитаты дня.

«Здорово, что в моду вошли не сигареты или алкоголь, а правильное питание и фитоняшки». Так считает фехтовальщица Инна Дериглазова.

«Руководство «Барсы» пообещало мой номер де Йонгу и даже не сообщило мне об этом». Карлес Аленья недоволен.

Тибо Куртуа: «Сейчас очевидно, кто в «Реале» номер один».

Ахахаха дня.

«Локо» и ЦСКА выпустили совместное промо к воскресному дерби. Там Гильерме и Фернандес зарубились в русские скороговорки.