«Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове

обратился в Генеральную прокуратуру РФ насчет инцидента с болельщиками после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Клуб просит [Генпрокуратуру] провести проверку», – приводит слова пресс-службы московского клуба .

Сообщается, что письмо за подписью генерального директора красно-белых на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было направлено в ведомство 22 июля.

2 августа инцидент рассмотрит также КДК РФС.

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