Роналду ответил ребенку: «Мне тоже жаль, что я ушел из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» поделился эмоциями от завоевания приза «Легенда» от газеты Marca.

«Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. – особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного.

Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», – высказался Роналду.

Футболист также ответил на вопросы детей.

– От прессы можно скрыть правду, но от детей ничего не скроешь!

– Когда вы были ребенком, вы знали, что станете лучшим в мире? Что завоюете столько трофеев?

– Нет, я никогда не думал. Я просто мечтал стать профессиональным футболистом.

– Вы больше скучаете по или по Мадриду?

– Мне не хватает обоих мест, но так сложились жизненные обстоятельства, что в Мадриде я провел больше времени, здесь родились мои дети. Так что немного больше – по Мадриду.

– Победа на – это главное достижение в вашей карьере?

– Все трофеи важны, но этот, возможно, особенный. Когда ты побеждаешь за свою страну, это не очередной трофей. Ты знаешь, что это сложнее. Возможно, эта победа самая важная в моей карьере.

– Мне так жаль, что вы ушли из «Реала»...

– Мне тоже.

– выиграет Лигу чемпионов в этом году?

– Я не знаю. Мы постараемся, как и всегда. Надеюсь, победит, – сказал Роналду.