Роналду ответил ребенку: «Мне тоже жаль, что я ушел из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от завоевания приза «Легенда» от газеты Marca.
«Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. Мадрид – особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного.
Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», – высказался Роналду.
Футболист также ответил на вопросы детей.
– От прессы можно скрыть правду, но от детей ничего не скроешь!
– Когда вы были ребенком, вы знали, что станете лучшим в мире? Что завоюете столько трофеев?
– Нет, я никогда не думал. Я просто мечтал стать профессиональным футболистом.
– Вы больше скучаете по Манчестеру или по Мадриду?
– Мне не хватает обоих мест, но так сложились жизненные обстоятельства, что в Мадриде я провел больше времени, здесь родились мои дети. Так что немного больше – по Мадриду.
– Победа на Евро – это главное достижение в вашей карьере?
– Все трофеи важны, но этот, возможно, особенный. Когда ты побеждаешь за свою страну, это не очередной трофей. Ты знаешь, что это сложнее. Возможно, эта победа самая важная в моей карьере.
– Мне так жаль, что вы ушли из «Реала»...
– Мне тоже.
– «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом году?
– Я не знаю. Мы постараемся, как и всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит, – сказал Роналду.