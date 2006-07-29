Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Говорят, что возьмут»

Форвард и хавбек Павел Мамаев рассказали, что рассчитывают вернуться в футбол.

Сейчас оба игрока находятся в колонии в Белгородской области.

– Вернетесь в спорт? Вас возьмут играть в футбол?

– Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся, – заявил Кокорин.

– У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь, – сказал Мамаев.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

Срок соглашения Кокорина с истек в июне, у Мамаева контракт с «Краснодаром» действует до конца года.

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября