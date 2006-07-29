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Шюррле и Ларссон завтра пройдут медосмотр в «Спартаке»

Теги Спартак Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия высшая лига Швеция возможные трансферы Андре Шюррле Норчепинг Йордан Ларссон Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитники Джордан Ларссон и Андре Шюррле близки к переходу в «Спартак».

Футболисты пройдут медицинское обследование завтра, 30 июля, утверждает «Спорт-Экспресс».

По итогам медосмотра будет принято решение о трансферах.

Приобретение Ларссона у «Норчепинга» обойдется в 4 миллиона евро, Шюррле будет арендован у дортмундской «Боруссии». Сообщалось, что в сделке будет опция выкупа за 8 миллионов евро.

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