Василий Уткин: «Зенит» – империя зла, но ему удалось преодолеть животный расизм группы своих фанатов»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об отношении фанатов к темнокожим игрокам.

«Сегодняшний , безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки.

«Зениту» удалось преодолеть животный расизм небольшой, но влиятельной группы своих фанатов. Это необходимо было преодолеть.

Получилось как бы от жадности, а не от просвещения, но в результате все-таки от желания развиваться. Так живая жизнь пробивается рано или поздно через все, просто потому что она живая», – написал Уткин.

Ранее фанаты «Зенита» не раз обвинялись в расизме. Поводом для этого стал манифест «Селекция 12», в котором сказано, что отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба. В этом же манифесте отдельно подчеркивается тот факт, что подобные требования не являются проявлением расизма.

Сегодня стало известно, что в «Зенит» может перейти бразильский вингер «Барселоны» Малком. Информацию о переговорах с игроком подтвердил генеральный директор российского клуба Александр Медведев.