🚀Малком в «Зените», минус Фернандо и Адриано и плюс Тил, Шюррле и Ларссон в «Спартаке». Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Зенит» готовит трансферную бомбу – переход Малкома. За вингера «Барселоны» могут уплатить 40 млн евро. Переговоры в самой активной стадии. Ехать в Петербург Малкому посоветовали Халк, Дуглас и Барриос.

2. «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейцзин Гуоань» за 15 млн евро. Еще и «Фламенго» может купить Луиса Адриано. Кто играть-то будет?

Например, хавбек АЗ Тил, которого могут продать в «Спартак» за 10-15 млн евро. А Шюррле и Ларссон уже завтра пройдут медосмотр для красно-белых.

3. «Реал» сообщил Хамесу, что он может остаться в клубе. «Наполи» жадничает, а сам «Реал» не хочет продавать игрока в «Атлетико» после разгрома 3:7.

А вот Бэйл так переживает после срыва перехода в китайский куб, что не вошел в заявку «Реала» на Audi Cup – он отказался участвовать в турнире! А что, так можно было?

4. Милинкович-Савич договорился о контракте с «МЮ». Замена Погба?

5. Хедира близок к переходу в «Арсенал». Пару лет назад это был бы топ-трансфер. Как, например, переезд в Лондон из «Лилля» Николя Пепе за 80 млн евро плюс бонусы, остались детали.

6. Нападающего дортмундской «Боруссии» Филиппа, видимо, не будет в «Динамо». Его агент заявил, что впервые слышит об интересе из Москвы. А речь шла о трансфере за 20 млн евро.

7. 19-летний воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию». К Черышеву.

8. «Интер» может купить Кавани за 50 млн евро, если не получится приобрести Джеко. А «Барселона» может подписать Дармиана, если не удастся взять защитника «Бетиса» Фирпо.

9. Испанские дела. Бен-Йеддер отказался переходить в «Бейцзин Гуоань», где ему предлагали 12 млн евро в год. «Алавес» арендовал Алеиша Видаля у «Севильи». Им интересовался «Локомотив».

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