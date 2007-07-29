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Латыпов, Стрельцов, Резцова и Куклина вошли в окончательный состав сборной России на летний ЧМ-2019

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Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону-2019, который пройдет в Раубичах с 21 по 25 августа.

Состав сборной России

Мужчины

Сергей Корастылев
Петр Пащенко
Семен Сучилов
Вадим Филимонов
Эдуард Латыпов
Кирилл Стрельцов

Женщины

Виктория Сливко
Ольга Дмитриева
Екатерина Глазырина
Тамара Воронина
Кристина Резцова
Лариса Куклина

Юниоры

Данил Калинин
Николай Дмитриев
Кирилл Бажин
Илья Бурлаков
Вадим Истамгулов
Андрей Вьюхин

Юниорки

Юлия Лапина
Анастасия Халиуллина
Арина Пантова
Владислава Гаврилова
Валерия Васнецова
Анастасия Гореева

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