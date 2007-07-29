Латыпов, Стрельцов, Резцова и Куклина вошли в окончательный состав сборной России на летний ЧМ-2019

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону-2019, который пройдет в Раубичах с 21 по 25 августа.

Состав сборной России

Мужчины

Сергей Корастылев

Петр Пащенко

Семен Сучилов

Вадим Филимонов



Кирилл Стрельцов

Женщины

Виктория Сливко

Ольга Дмитриева



Тамара Воронина

Кристина Резцова

Лариса Куклина

Юниоры

Данил Калинин

Николай Дмитриев

Кирилл Бажин

Илья Бурлаков

Вадим Истамгулов



Юниорки

Юлия Лапина

Анастасия Халиуллина



Владислава Гаврилова

Валерия Васнецова

Анастасия Гореева